Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Гранд Финал. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умер актёр Джерри Эдлер, звезда «Сопрано» и «Хорошей жены»

Умер актёр Джерри Эдлер, звезда «Сопрано» и «Хорошей жены»
Комментарии

Издание The Hollywood Reporter сообщило о смерти знаменитого актёра Джерри Эдлера. Он скончался 23 августа в возрасте 96 лет.

Семья Эдлера подтвердила уход артиста. Причина смерти актёра пока неизвестна.

Джерри Эдлер начал сниматься в кино в возрасте 60 лет. За свою карьеру он принял участие в более чем 50 сериалах и фильмах. Зрителям он больше всего запомнился по роли Хэша Рабкина — советника главного героя в культовом шоу HBO «Сопрано». Кроме того, артист прославился сериалами «Хорошая жена», «Северная сторона» и «Квантовый скачок». Эдлер также занимался постановкой спектаклей в Бродвейском театре.

О смерти другого знаменитого актёра Теренса Стэмпа
Умер актёр Теренс Стэмп, звезда «Уолл-стрита» и классического «Супермена»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android