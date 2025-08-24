Умер актёр Джерри Эдлер, звезда «Сопрано» и «Хорошей жены»

Издание The Hollywood Reporter сообщило о смерти знаменитого актёра Джерри Эдлера. Он скончался 23 августа в возрасте 96 лет.

Семья Эдлера подтвердила уход артиста. Причина смерти актёра пока неизвестна.

Джерри Эдлер начал сниматься в кино в возрасте 60 лет. За свою карьеру он принял участие в более чем 50 сериалах и фильмах. Зрителям он больше всего запомнился по роли Хэша Рабкина — советника главного героя в культовом шоу HBO «Сопрано». Кроме того, артист прославился сериалами «Хорошая жена», «Северная сторона» и «Квантовый скачок». Эдлер также занимался постановкой спектаклей в Бродвейском театре.