Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Гранд Финал. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Большой трейлер фильма «Вальсируя с Брандо» про Марлона Брандо — премьера 19 сентября

Большой трейлер фильма «Вальсируя с Брандо» про Марлона Брандо — премьера 19 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Iconic Events Releasing представила большой трейлер фильма «Вальсируя с Брандо». Премьера биографической ленты состоится 19 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Iconic Events Releasing.

Сюжет картины повествует о жизни легендарного актёра Марлона Брандо. Фильм расскажет о периоде с 1969 по 1974 год, когда артист готовился к съёмкам в «Последнем танго в Париже» и в культовом «Крёстном отце».

Самого Брандо воплотит на экране Билли Зейн («Титаник»). В фильме также снялись Джон Хидер («Между небом и землёй»), Ричард Дрейфусс («Челюсти») и Элейна Хаффман («Сверхъестественное»). Режиссёром ленты выступил Билл Фишман — клипмейкер, для которого «Вальсируя с Брандо» стал дебютом в полнометражном кино.

Что сейчас можно посмотреть в кино
Потрясающий хоррор, который взрывает мозг: обзор фильма «Орудия»
Потрясающий хоррор, который взрывает мозг: обзор фильма «Орудия»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android