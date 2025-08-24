Большой трейлер фильма «Вальсируя с Брандо» про Марлона Брандо — премьера 19 сентября

Компания Iconic Events Releasing представила большой трейлер фильма «Вальсируя с Брандо». Премьера биографической ленты состоится 19 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Iconic Events Releasing.

Сюжет картины повествует о жизни легендарного актёра Марлона Брандо. Фильм расскажет о периоде с 1969 по 1974 год, когда артист готовился к съёмкам в «Последнем танго в Париже» и в культовом «Крёстном отце».

Самого Брандо воплотит на экране Билли Зейн («Титаник»). В фильме также снялись Джон Хидер («Между небом и землёй»), Ричард Дрейфусс («Челюсти») и Элейна Хаффман («Сверхъестественное»). Режиссёром ленты выступил Билл Фишман — клипмейкер, для которого «Вальсируя с Брандо» стал дебютом в полнометражном кино.