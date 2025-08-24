Twitch-стримеры начали терять аудиторию из-за блокировки ботов

Пользователи Twitch заметили резкое падение просмотров у популярных стримеров. Спад аудитории произошёл после заявления платформы о борьбе с ботами, которые имитируют живых зрителей.

Фото: Mizkif

Так, значительно упало количество просмотров у сооснователя организации OTK Mizkif: трансляция стримера собрала около 9 тыс зрителей, когда ранее его смотрело более 17 тыс человек. Спад произошёл и у популярного Asmongold (zackrawrr) — с 45 до 30 тыс просмотров.

Фото: zackrawrr

Уменьшение числа зрителей происходит и у менее популярных авторов. На трансляциях стримерши Mira теперь пресутсвуют в среднем 200 человек, а не 1000 как раньше.

Фото: Mira

Генеральный директор Twitch Дэжн Клэнси заявил в июле, что платформа активно борется с ботами. Разработчики изменили исходный код, чтобы блокировать скрипты по накрутке просмотров.