Появились яркие кадры фильма «Бегущий человек» по Стивену Кингу — выход 7 ноября

Издание Empire представило яркие кадры из ремейка «Бегущего человека». Новая экранизация знаменитого произведения Стивена Кинга выйдет в мировом прокате 7 ноября.

Фото: Empire

Фото: Empire

Фильм расскажет историю Бенджамина Ричардса, проживающего в тоталитарных антиутопических США. Ради спасения своей больной дочери он решает участвовать в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему необходимо выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров.

Главную роль в фильме исполнил Глен Пауэлл («Смерч 2»). В ленте также снялись Майкл Сера («Барби») и Эмилия Джонс («CODA: Ребёнок глухих родителей»). Режиссёром и продюсером картины выступает Эдгар Райт — автор «Малыша на драйве» и «Скотта Пилигрима против всех».