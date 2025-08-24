Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились яркие кадры фильма «Бегущий человек» по Стивену Кингу — выход 7 ноября

Появились яркие кадры фильма «Бегущий человек» по Стивену Кингу — выход 7 ноября
Комментарии

Издание Empire представило яркие кадры из ремейка «Бегущего человека». Новая экранизация знаменитого произведения Стивена Кинга выйдет в мировом прокате 7 ноября.

Фото: Empire

Фото: Empire

Фильм расскажет историю Бенджамина Ричардса, проживающего в тоталитарных антиутопических США. Ради спасения своей больной дочери он решает участвовать в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему необходимо выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров.

Главную роль в фильме исполнил Глен Пауэлл («Смерч 2»). В ленте также снялись Майкл Сера («Барби») и Эмилия Джонс («CODA: Ребёнок глухих родителей»). Режиссёром и продюсером картины выступает Эдгар Райт — автор «Малыша на драйве» и «Скотта Пилигрима против всех».

О другом фильме по Стивену Кингу
«Одна из лучших адаптаций Стивена Кинга»: первые критики хвалят «Долгую прогулку»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android