Звезда «Дюны: Часть вторая» Остин Батлер хочет сыграть злодея в новом «Джеймсе Бонде»

На Hits Radio гостем стал знаменитый актёр Остин Батлер («Дюна: Часть вторая»). Его спросили о желании сыграть в новом фильме про Джеймса Бонда.

Артист считает, что раз он американец, то ему не стоит играть агента 007. По мнению Батлера, главная роль должна достаться кому-то из Великобритании. При этом актёр заявил, что смог бы сыграть злодея в будущем фильме.

Я бы не стал играть Джеймса Бонда — это была бы плохая идея, ведь я американец. Мне кажется, это было бы немного кощунственно. Его сыграть должен кто-то из Великобритании. Я бы лучше сыграл главного злодея.

Новый фильм про Джеймса Бонда снимет Дени Вильнёв — он известен по фильмам «Убийца», «Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049» и трилогии «Дюна». Продюсируют картину Дэвид Хейман и Эми Паскаль. Исполнителя главной роли пока не называют. Для Amazon лента станет дебютной по франшизе — права на серию вместе со студией MGM купили в 2021 году и с тех пор корпорация долгое время пыталась взяться за активное создание фильма, но бессменные продюсеры серии Барбара Брокколи и Майкл Уилсон в феврале 2025 года решили отойти от дел и отдали весь контроль Amazon.

