Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Команда 33 выиграла Кубок России по Counter-Strike 2

Команда 33 выиграла Кубок России по Counter-Strike 2
Комментарии

Победителем Кубка России по Counter-Strike 2 стала московская команда 33 (TPuDCATb TPu). В финале коллектив KIRO и z1Nny оказался сильнее Hesta из Республики Саха (Якутия).

Матч завершился со счётом 2:1 — после уверенной победы на Mirage 33 позволили оппонентам сравнять счёт в серии дополнительных раундов на Nuke. Третья карта вновь закончилась триумфом 33 — коллектив из Москвы свёл Train к результату 13-7.

Финальные матчи Кубка России по киберспорту проходят сегодня на VK Play Арене в Москве. Кроме решающих игр по Dota 2, CS 2 и Tekken 8, зрителей ждут церемония открытия, различные активности и специальный показ аниме «Экзорцизм. Хроники: Начало».

Материалы по теме
The Mongolz — чемпионы Esports World Cup 2025 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android