Команда 33 выиграла Кубок России по Counter-Strike 2

Победителем Кубка России по Counter-Strike 2 стала московская команда 33 (TPuDCATb TPu). В финале коллектив KIRO и z1Nny оказался сильнее Hesta из Республики Саха (Якутия).

Матч завершился со счётом 2:1 — после уверенной победы на Mirage 33 позволили оппонентам сравнять счёт в серии дополнительных раундов на Nuke. Третья карта вновь закончилась триумфом 33 — коллектив из Москвы свёл Train к результату 13-7.

Финальные матчи Кубка России по киберспорту проходят сегодня на VK Play Арене в Москве. Кроме решающих игр по Dota 2, CS 2 и Tekken 8, зрителей ждут церемония открытия, различные активности и специальный показ аниме «Экзорцизм. Хроники: Начало».