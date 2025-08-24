Скидки
M0NESY и Team Falcons победили Vitality в матче за бронзу на Esports World Cup 2025

M0NESY и Team Falcons победили Vitality в матче за бронзу на Esports World Cup 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Team Falcons уверенно справилась с Team Vitality в матче за третье место на Esports World Cup 2025 по Counter-Strike 2. Коллектив Ильи m0NESY Осипова оформил победу со счётом 2:1 по картам: 9-13 на Inferno, 13-3 на Train и 13-3 на Nuke. За бронзу Falcons заработали $ 130 тыс., тогда как Vitality достались лишь $ 70 тыс.

Решающая серия началась неудачно для Falcons — соперники взяли первую карту, но дальше инициативу полностью перехватила команда m0NESY. Особенно уверенно Falcons выглядели на Train и Nuke, не оставив Vitality шансов и дважды завершив карты с разгромным счётом 13-3.

CS 2. Esports World Cup 2025 . За 3-е место
24 августа 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Team Vitality
Окончен
1 : 2
Team Falcons

Турнир Esports World Cup 2025 проходил с 20 по 24 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В нём участвовало 16 сильнейших команд мира, а общий призовой фонд составлял $ 1,25 млн.

Монеси объяснил поражение в полуфинале EWC 2025
«Это всё в голове»: m0NESY объяснил поражение Falcons от Aurora на EWC 2025 по CS 2
