The Mongolz — чемпионы Esports World Cup 2025 по CS 2

The Mongolz одержали уверенную победу в гранд-финале Esports World Cup 2025 по Counter-Strike 2, не оставив шансов Aurora Gaming. Монголы закрыли серию со счётом 3:0 — 16-14 на Mirage, 13-9 на Dust2 и 13-4 на Nuke. За триумф в Эр-Рияде команда получила $ 500 тыс.
Aurora Gaming, занявшая второе место, заработала $ 230 тыс.
В матче за бронзу Team Falcons оказались сильнее Team Vitality — 2:1. Команда Ильи m0NESY Осипова завершила турнир на четвёртой строчке и пополнила бюджет на $ 130 тыс.
Чемпионат проходил с 20 по 24 августа в столице Саудовской Аравии. В нём участвовало 16 сильнейших команд мира, а общий призовой фонд составлял $ 1,25 млн. Для The Mongolz этот титул стал крупнейшим в истории, а победа на Esports World Cup закрепила их статус главной сенсации сезона.