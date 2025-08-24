Онлайн Roblox впервые в истории превысил Steam — 47 млн пользователей

Видеоигровая платформа Roblox побила новый рекорд. Вечером 23 августа в ней находилось более 47 млн пользователей.

Фото: Reddit

Таким образом, количество игроков Roblox впервые в истории превысило рекорд цифрового магазина Steam — 41 млн одновременных пользователей. Аудитория платформы возросла за счёт двух игр: песочницы Steal a Brainrot и кликера Grow a Garden. Оба проекта в среднем привели в Roblox более 40 млн игроков.

Roblox — популярная видеоигровая платформа, на которой доступны не только игры создателей «Роблокс», но и тысячи творений обычных людей: от самых лёгких проектов для детей до полноценных конкурентов шутеров, по типу Call of Duty.