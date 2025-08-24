Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Онлайн Roblox впервые в истории превысил Steam — 47 млн пользователей

Онлайн Roblox впервые в истории превысил Steam — 47 млн пользователей
Комментарии

Видеоигровая платформа Roblox побила новый рекорд. Вечером 23 августа в ней находилось более 47 млн пользователей.

Фото: Reddit

Таким образом, количество игроков Roblox впервые в истории превысило рекорд цифрового магазина Steam — 41 млн одновременных пользователей. Аудитория платформы возросла за счёт двух игр: песочницы Steal a Brainrot и кликера Grow a Garden. Оба проекта в среднем привели в Roblox более 40 млн игроков.

Roblox — популярная видеоигровая платформа, на которой доступны не только игры создателей «Роблокс», но и тысячи творений обычных людей: от самых лёгких проектов для детей до полноценных конкурентов шутеров, по типу Call of Duty.

В США Roblox считают опасным для детей
Прокурор США подал в суд на Roblox из-за опасности для детей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android