Церемонию открытия gamescom 2025 посмотрело более 72 млн человек — это рекорд

Фестиваль gamescom 2025 побил новый рекорд. Ведущий Джефф Кили сообщил, что церемония открытия Opening Night Live собрала более 72 млн просмотров.

Таким образом, трансляция в 2025 году стала самой просматриваемой за всю историю церемонии. В 2024 году церемонию посмотрело на 80% меньше пользователей. Кроме того, сам gamescom 2025 посетило 357 тыс. человек, что на 22 тыс. больше, чем в прошлом году.

Церемония Opening Night Live состоялась 19 августа, а фестиваль gamescom прошёл с 20 по 24 августа. На мероприятии представили трейлеры предстоящих видеоигр, таких как Warhammer 40,000: Dawn of War IV, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight и Resident Evil Requiem. Гостям фестиваля дали возможность опробовать демоверсии будущих новинок.

