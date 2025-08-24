«Кей-поп-охотницы на демонов» стали лидером проката США — впервые в истории Netflix

По итогам первых выходных сборы мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов» достигли $ 18 млн в США. Картина стала лидером проката, обогнав хоррор «Орудия».

Таким образом, проект Netflix впервые возглавил первую строчку чартов США за всю историю стримингового сервиса. Картину показывают только в 1700 кинотеатрах, но стартовые сборы лишь немного уступают популярным мультфильмам 2025 года «Элио» ($ 21 млн) и «Плохие парни 2» ($ 22,2 млн). При этом их прокат был куда шире — более 3 тыс. кинотеатров. Для ленты, которая вышла на стриминговом сервисе около двух месяцев назад, результат более чем уверенный.

Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» повествует о трёх участницах музыкальной группы Huntrix, которые на протяжении многих лет с помощью пения защищают наш мир от демонов. Всё меняется, когда их фанатов начинает перетягивать к себе мужской коллектив. Сейчас Netflix работает над продолжением ленты.