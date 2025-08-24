Скидки
Руслан HowFoolish Гулиев — победитель Кубка России по Tekken 8

На VK Play Арена в Москве завершился финал Кубка России по киберспорту – 2025 в дисциплине Tekken 8. Победу неожиданно одержал Руслан HowFoolish Гулиев из Тамбовской области, который впервые в карьере прошёл в финальную часть турнира такого уровня.

Сегодня HowFoolish сначала выбил из Кубка действующего чемпиона страны Гарика LMG MoB Галояна, а затем уверенно победил и опытного Сергея Strog Платова со счётом 4:1.

Ранее сильнейшего определили в Counter-Strike 2 — трофей забрала команда 33. Заключительный финал Кубка пройдёт в Dota 2, в решающем матче сыграют чемпионы России из 4Pirates и коллектив «7 ошибок».

