4Pirates выиграла Кубок России по Dota 2

4Pirates выиграла Кубок России по Dota 2
Команда 4Pirates выиграла соревнования по Dota 2 в рамках Кубка России Сбера по киберспорту – 2025. Общий призовой турнира составил 5,2 млн рублей, «пираты» разделят между собой миллион.

В гранд-финале 4Pirates уверенно переиграла команду «7 ошибок» с Dinozavrik — обе карты прошли с большим преимуществом «пиратов». Таким образом, после победы на чемпионате России пятёрка забирает второй национальный трофей подряд.

Ранее в московской VK Play Арена также определились обладатели кубка страны по Counter-Strike 2 и Tekken 8. В командном шутере трофей достался 33, а в файтинге Кубок сенсационно выиграл Руслан HowFoolish Гулиев.

Руслан HowFoolish Гулиев — победитель Кубка России по Tekken 8
