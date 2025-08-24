4Pirates выиграла Кубок России по Dota 2

Команда 4Pirates выиграла соревнования по Dota 2 в рамках Кубка России Сбера по киберспорту – 2025. Общий призовой турнира составил 5,2 млн рублей, «пираты» разделят между собой миллион.

В гранд-финале 4Pirates уверенно переиграла команду «7 ошибок» с Dinozavrik — обе карты прошли с большим преимуществом «пиратов». Таким образом, после победы на чемпионате России пятёрка забирает второй национальный трофей подряд.

Ранее в московской VK Play Арена также определились обладатели кубка страны по Counter-Strike 2 и Tekken 8. В командном шутере трофей достался 33, а в файтинге Кубок сенсационно выиграл Руслан HowFoolish Гулиев.