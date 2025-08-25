Скидки
Криштиану Роналду вместе с NiKo поднял кубок Esports World Cup 2025

Криштиану Роналду вместе с NiKo поднял кубок Esports World Cup 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Криштиану Роналду вновь в центре мирового внимания — на этот раз не на футбольном поле, а на киберспортивной арене. Легендарный португальский футболист вместе с Николой NiKo Ковачем и основателем Team Falcons, экс-чемпионом мира по FIFA Моссадом Msdossary Альдоссари, эффектно поднял главный трофей Esports World Cup 2025.

На торжественной церемонии в Эр-Рияде, прошедшей сразу после завершения турнира, Team Falcons официально признана лучшей киберспортивной организацией мира.

Присутствие Роналду на сцене вызвало бурные аплодисменты зрителей и стало одним из самых ярких моментов вечера. Его участие подчёркивает растущее внимание киберспорта со стороны мировых звёзд и влияние Team Falcons на международной арене.

EWC 2025 Celebration

EWC 2025 Celebration

Фото: EWC

Организация из Саудовской Аравии добилась высоких результатов в нескольких дисциплинах, что и обеспечило ей победу в общем клубном зачёте чемпионата.

Esports World Cup 2025 проходил с 8 июля по 24 августа в Эр-Рияде и стал крупнейшим турниром в истории по призовому фонду — $ 70 млн.

