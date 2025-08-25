Актриса Айо Эдебири не допускает возможность романа между Сидни и Карми в «Медведе»

Актриса Айо Эдебири в недавнем интервью высказалась на тему потенциального романа между её героиней из сериала «Медведь», Сидни, и Карми, которого играет Джереми Аллен Уайт.

По словам Эдебири, потенциал такого романа исчерпал бы себя слишком быстро, поскольку вряд ли такие люди как Сидни и Карми могли бы быть вместе. К тому же возможный роман между персонажами сделал бы тематику шоу менее ценной.

Карми, он же сумасшедший, а Сидни плохо умеет коммуницировать! Ресторан бы взорвался за три секунды, если бы между ними что-то было.

Все четыре сезона сериала «Медведь» доступны для просмотра. Шоу продлили и на пятый сезон.