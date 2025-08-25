Скидки
Комедия «Дети-шпионы» возглавила кинопрокат в России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, комедия «Дети-шпионы» с Дмитриев Нагиевым в одной из главных ролей стала лидером кинопроката в России за уикенд. Фильм собрал за минувшие выходные 26,4 млн рублей.

Второе место по сборам занял фильм «Диспетчер» с Ризом Ахмедом — за прошедший уикенд он заработал в прокате 23,3 млн рублей. За ним идёт «На деревню дедушке» со сборами в 18,5 млн рублей и «Геля» — её сборы достигли 12 млн рублей.

Лента «Дети-шпионы» рассказывает о семье спецагентов, которая воспитала сына и двух дочерей с уникальными способностями. Михаил — компьютерный гений, Вита владеет гипнозом, а Дана заслужила титул мастера спорта по единоборствам. Дети вместе с отцом должны найти пропавшую маму и спасти похищенного сына короля в королевстве «Карбона».

