Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Лучший политический триллер в истории»: Педро Паскаль — про сериал «Андор»

«Лучший политический триллер в истории»: Педро Паскаль — про сериал «Андор»
Комментарии

Актёр Педро Паскаль, известный в том числе по роли Мистера Фантастика в «Фантастической четвёрке» и роли Джоэла в сериале по The Last of Us, высказался по поводу сериала «Андор».

По словам Паскаля, он немного не попал в актуальность просмотра «Андора», но отметил, что это лучший политический триллер среди существующих.

Я непростительно опоздал на эту вечеринку. Возможно, это лучший политический триллер в истории?

Сериал «Андор» стартовал в начале 2022 года и завершился в середине мая 2025-го. Шоу получило высочайшие оценки в истории «Звёздных войн» и связало события с фильмом «Изгой-один». На агрегаторе IMDb зрители в среднем оценили сериал на 8,5 балла из 10.

С каким условием Disney согласилась выделить деньги на «Андор», читайте здесь
Гонсало Игуаин хочет играть за сборную Аргентину
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android