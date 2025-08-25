«Лучший политический триллер в истории»: Педро Паскаль — про сериал «Андор»

Актёр Педро Паскаль, известный в том числе по роли Мистера Фантастика в «Фантастической четвёрке» и роли Джоэла в сериале по The Last of Us, высказался по поводу сериала «Андор».

По словам Паскаля, он немного не попал в актуальность просмотра «Андора», но отметил, что это лучший политический триллер среди существующих.

Я непростительно опоздал на эту вечеринку. Возможно, это лучший политический триллер в истории?

Сериал «Андор» стартовал в начале 2022 года и завершился в середине мая 2025-го. Шоу получило высочайшие оценки в истории «Звёздных войн» и связало события с фильмом «Изгой-один». На агрегаторе IMDb зрители в среднем оценили сериал на 8,5 балла из 10.