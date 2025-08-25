Скидки
Актёр озвучки Питера Паркера в игре «Человек-паук» высказался о его роли в третьей части

Актёр Юрий Ловенталь, озвучивающий Питера Паркера в игровой вселенной «Человек-паук» от Insomniac Games, рассказал, чем будет заниматься герой в третьей части.

По словам Юрия, Питер в финале второй части захотел немного отойти от супергеройских дел и пожить обычной жизнью, но актёр не уверен, что это у него удастся сделать.

В «Человеке-пауке 2» Питер хочет немного отдохнуть, но мне интересно… сможет ли он это сделать?

Когда выйдет третья игра о Человеке-пауке, неизвестно. Наверняка её плотной разработкой Insomniac займётся лишь после выпуска тайтла про Росомаху, разработкой которого команда занимается последние несколько лет.

