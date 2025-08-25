Актёр озвучки Питера Паркера в игре «Человек-паук» высказался о его роли в третьей части
Поделиться
Актёр Юрий Ловенталь, озвучивающий Питера Паркера в игровой вселенной «Человек-паук» от Insomniac Games, рассказал, чем будет заниматься герой в третьей части.
По словам Юрия, Питер в финале второй части захотел немного отойти от супергеройских дел и пожить обычной жизнью, но актёр не уверен, что это у него удастся сделать.
В «Человеке-пауке 2» Питер хочет немного отдохнуть, но мне интересно… сможет ли он это сделать?
Когда выйдет третья игра о Человеке-пауке, неизвестно. Наверняка её плотной разработкой Insomniac займётся лишь после выпуска тайтла про Росомаху, разработкой которого команда занимается последние несколько лет.
Комментарии
- 25 августа 2025
-
09:01
-
08:22
-
07:50
-
07:06
-
06:36
- 24 августа 2025
-
23:50
-
19:02
-
18:56
-
18:25
-
17:52
-
17:47
-
17:25
-
17:15
-
17:15
-
16:35
-
16:04
-
15:22
-
14:49
-
14:09
-
13:47
-
13:28
-
12:53
-
12:21
-
10:13
-
00:39
- 23 августа 2025
-
22:15
-
21:13
-
18:57
-
18:51
-
18:32
-
18:12
-
17:29
-
17:21
-
17:13
-
17:02