«Это будет кощунством»: Остин Батлер — о том, может ли он сыграть нового Джеймса Бонда
Вслед за Гленом Пауэллом, который высказывался о том, может ли он сыграть следующего Джеймса Бонда, эту тему обсудил и Остин Батлер, известный по «Дюне» и другим картинам.
Он, как и Пауэлл, говорит, что не сыграет нового агента 007, поскольку им обязательно должен быть английский актёр, а не американский.
Сыграл бы я Джеймса Бонда? Не думаю, что это была бы хорошая идея. Потому что я американец. Играть его должен британец. Я, конечно, могу говорить с акцентом, но это будет кощунством.
Когда назовут имя следующего Джеймса Бонда, пока можно только гадать. Это вряд ли случится даже до конца этого года.
Комментарии
