Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Доктор Стрэндж будет союзником Доктора Дума в «Мстителях: Судный день» — инсайдер

Доктор Стрэндж будет союзником Доктора Дума в «Мстителях: Судный день» — инсайдер
Аудио-версия:
Комментарии

Известный киноинсайдер Джефф Снейдер рассказал, что Доктор Дум в «Мстителях: Судный день» может получить неожиданного и могучего союзника. Если верить Снейдеру, помогать злодею будет Доктор Стрэндж.

Для фанатов комиксов это не удивление, поскольку в одной из арок, связанных с Думом и его битвой с героями, он создал собственный мир, в котором сделал вчерашних врагов своими слугами или союзниками. Так, к примеру, в «Секретных войнах» Человек-факел заменял Думу само солнце, а Существо он превратил в стену.

Фрагмент из комикса

Фото: Marvel Comics

Премьера «Мстителей: Судный день» состоится 1 мая 2026 года. Лента расскажет про то, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом, которого сыграет Роберт Дауни-младший.

Болтливый наёмник должен появиться в фильме
Фото
Дэдпул появится в фильме «Мстители: Судный день»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android