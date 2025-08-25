Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Трон: Арес» будет идти около двух часов — инсайдер

Фильм «Трон: Арес» будет идти около двух часов — инсайдер
Комментарии

По данным инсайдера Cryptic HD QUALITY, хронометраж фильма «Трон: Арес» составит 1 час 50 минут либо же ровно 2 часа. Информация пока не подтверждена.

В третьей части культовой серии цифровой мир начнёт проникать в реальность. Жители обеих вселенных столкнутся в битве, параллельно пытаясь остановить масштабные разрушения обоих миров.

Главные роли в будущей ленте сыграли Джаред Лето («Бегущий по лезвию 2049»), Грета Ли («Прошлые жизни») и Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»). Знаменитый актёр Джефф Бриджес вновь воплотил персонажа Кевина Флинна, которого играл в предыдущих частях.

Премьера ленты состоится 10 октября.

Ранее появились свежие кадры картины
Фото
Появились новые кадры фильма «Трон: Арес» с Джаредом Лето — премьера 10 октября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android