Фильм «Трон: Арес» будет идти около двух часов — инсайдер

По данным инсайдера Cryptic HD QUALITY, хронометраж фильма «Трон: Арес» составит 1 час 50 минут либо же ровно 2 часа. Информация пока не подтверждена.

В третьей части культовой серии цифровой мир начнёт проникать в реальность. Жители обеих вселенных столкнутся в битве, параллельно пытаясь остановить масштабные разрушения обоих миров.

Главные роли в будущей ленте сыграли Джаред Лето («Бегущий по лезвию 2049»), Грета Ли («Прошлые жизни») и Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»). Знаменитый актёр Джефф Бриджес вновь воплотил персонажа Кевина Флинна, которого играл в предыдущих частях.

Премьера ленты состоится 10 октября.