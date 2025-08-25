Марго Робби не предлагали сыграть Харли Квинн в будущих фильмах DC
Поделиться
Актриса Марго Робби стала ещё популярнее благодаря роли Харли Квинн в фильмах DC. Однако Джеймс Ганн пока не звал актрису сыграть героиню в своей обновлённой киновселенной.
По словам Робби, она очень любит Харли Квинн и уверена, что персонаж будет существовать ещё много лет после того, как она его сыграла. К тому же Марго готова передать эстафету другой актрисе.
Я ничего не слышала про Харли. Но от неё невозможно устать, я очень сильно её люблю. Я всегда возлагала на неё большие надежды, как на Бэтмена. Мне кажется, мне нужно поделиться Харли.
Информации о том, кто сыграет Харли Квинн в новой киновселенной DC, пока нет. Вернётся ли к её роли Робби, тоже неизвестно.
Комментарии
- 25 августа 2025
-
10:45
-
09:58
-
09:27
-
09:01
-
08:22
-
07:50
-
07:06
-
06:36
- 24 августа 2025
-
23:50
-
19:02
-
18:56
-
18:25
-
17:52
-
17:47
-
17:25
-
17:15
-
17:15
-
16:35
-
16:04
-
15:22
-
14:49
-
14:09
-
13:47
-
13:28
-
12:53
-
12:21
-
10:13
-
00:39
- 23 августа 2025
-
22:15
-
21:13
-
18:57
-
18:51
-
18:32
-
18:12
-
17:29