Вжух: «Сбербанк» запустил оплату картой через iPhone
«Сбербанк» вместе с запуском нового приложения на iOS (его можно скачать из App Store) открыл доступ к функции «Вжух» — это бесконтактная оплата при помощи BLE (Bluetooth Low Energy).
Функция работает на всех современных терминалах оплаты «Сбербанка» и оплачивает с карты, а не через СБП или переводом, поэтому покупка считается оплатой с карты и на ней работают все кэшбеки.
Как оплачивать через «Вжух»
- зайти в приложение «Сбербанка»
- выбрать значок «Вжух» (он в левой верхней части экрана, там где ранее была оплата QR-кодом)
- откроется знакомое приложение камеры для оплаты QR-кодом, но снизу будет значок «Вжух» с подписью «Оплатить телефоном. В одно касание, как раньше».
- Надо нажать на нижнюю часть экрана и выбрать карту, с которой хотите выполнить оплату.
- Затем поднести телефон к терминалу.
