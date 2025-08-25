Скидки
Новое приложение Сбера, оплата айфоном, Вжух

Вжух: «Сбербанк» запустил оплату картой через iPhone
Аудио-версия:
Комментарии

«Сбербанк» вместе с запуском нового приложения на iOS (его можно скачать из App Store) открыл доступ к функции «Вжух» — это бесконтактная оплата при помощи BLE (Bluetooth Low Energy).

Функция работает на всех современных терминалах оплаты «Сбербанка» и оплачивает с карты, а не через СБП или переводом, поэтому покупка считается оплатой с карты и на ней работают все кэшбеки.

Как оплачивать через «Вжух»

  1. зайти в приложение «Сбербанка»
  2. выбрать значок «Вжух» (он в левой верхней части экрана, там где ранее была оплата QR-кодом)
  3. откроется знакомое приложение камеры для оплаты QR-кодом, но снизу будет значок «Вжух» с подписью «Оплатить телефоном. В одно касание, как раньше».
  4. Надо нажать на нижнюю часть экрана и выбрать карту, с которой хотите выполнить оплату.
  5. Затем поднести телефон к терминалу.
«Сбербанк»

«Сбербанк»

Фото: Чемпионат | Сбербанк

