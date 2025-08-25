Скидки
Звезда «Операции «Ы» вызвала себе скорую из-за проблем с позвоночником

Звезда «Операции «Ы» вызвала себе скорую из-за проблем с позвоночником
Актриса Наталья Селезнёва вызвала себе на дом скорую помощь. Информацией об этом поделились в издании Mash.

Если верить данным, Селезнёвой потребовалась медицинская помощь из-за боли в позвоночнике — она обратилась к врачам именно из-за этой проблемы.

80-летняя артистка пожаловалась на боли в позвоночнике. Ей сделали укол, после чего Наталье Игоревне полегчало, от госпитализации отказалась. Но пообещала прийти в поликлинику на чекап.

Наталья Селезнёва известна в том числе по роли студентки Лиды в комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Всего в фильмографии артистки более 60 работ.

