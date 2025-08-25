Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джеймс Ганн поражён, как Джон Сина улучшил свою игру после первого сезона «Миротворца»

Джеймс Ганн поражён, как Джон Сина улучшил свою игру после первого сезона «Миротворца»
Комментарии

Режиссёр Джеймс Ганн в недавнем интервью рассказал, что был поражён тем, как Джон Сина улучшил свои актёрские навыки по сравнению с первым сезоном «Миротворца».

Особенно сильно Ганна впечатлила сцена с семьёй Кристофера Смита, во время которой актёр показал свою игру на высоком уровне.

Сцена, где его семья выходит из комнаты. Я попросил Джона расплакаться. Потом следующий дубль… слёзы текут по его чёртовому лицу. Я подумал: «Что, чёрт возьми, происходит?»

Второй сезон «Миротворца» стартовал — вышла первая серия, а второй эпизод будет доступен 29 августа. События второго сезона разворачиваются уже после сюжета «Супермена».

Расписание выхода второго сезона шоу смотрите здесь
Расписание выхода 2-го сезона сериала «Миротворец»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android