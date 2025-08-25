Джеймс Ганн поражён, как Джон Сина улучшил свою игру после первого сезона «Миротворца»

Режиссёр Джеймс Ганн в недавнем интервью рассказал, что был поражён тем, как Джон Сина улучшил свои актёрские навыки по сравнению с первым сезоном «Миротворца».

Особенно сильно Ганна впечатлила сцена с семьёй Кристофера Смита, во время которой актёр показал свою игру на высоком уровне.

Сцена, где его семья выходит из комнаты. Я попросил Джона расплакаться. Потом следующий дубль… слёзы текут по его чёртовому лицу. Я подумал: «Что, чёрт возьми, происходит?»

Второй сезон «Миротворца» стартовал — вышла первая серия, а второй эпизод будет доступен 29 августа. События второго сезона разворачиваются уже после сюжета «Супермена».