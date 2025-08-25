Гонку Forza Horizon 6 в Японии анонсируют в конце сентября — СМИ

Студия Playground Games готовится анонсировать новую часть серии Forza Horizon. Будущую гоночную игру представят уже на выставке Tokyo Game Show 2025, которая пройдёт с 25 по 28 августа в Токио. Об этом сообщает издание Windows Central.

Будущий анонс якобы будет приурочен к месту действия Forza Horizon 6 — им станет Япония. Ранее об этом сообщали инсайдеры, а совсем недавно австралийская компания по импорту автомобилей опубликовала фотографию возможного сотрудника Playground Games, который занимается сканированием кей-кара. Через некоторое время пост был удалён.

Forza Horizon — одна из самых успешных серий в истории Microsoft, доступная на ПК и Xbox. Пятая часть франшизы вышла осенью 2021 года и совсем недавно добралась до консоли PlayStation 5, где быстро возглавила чарты продаж. Общая аудитория Horizon 5 превышает 45 млн человек.