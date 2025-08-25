Apple выпустит складной iPhone в 2026 году — СМИ

Apple готовится выпустить свой первый складной iPhone уже осенью 2026 года. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на свои источники в Apple.

Так, будущий смартфон напоминает схожие устройства на Android, способные раскрываться в формате книги. Гаджет получит 8-дюймовый основной OLED-экран и 5-дюймовый внешний OLED-экран. Вместо привычного датчика лица FaceID в устройстве появится сканер отпечатков пальцев Touch ID, его встроят в боковую кнопку включения.

Всего в безымянном гаджете будет четыре камеры: две на задней панели, одна на передней панели и ещё одна на внутренней части смартфона. Полноценное производство складного iPhone начнётся в начале 2026 года, а старт продаж запланирован на следующую осень.