Сериал Крутая перемена, 2-й сезон: дата выхода, когда выйдет, трейлер, сюжет

Второй сезон сериала «Крутая перемена» стартует 1 сентября — большой трейлер
Компания «Карго Фильм» выпустила большой трейлер второго сезона сериала «Крутая перемена». Шоу с Никитой Ефремовым вернётся уже 1 сентября в российских онлайн-кинотеатрах Okko, «Кинопоиск», «Иви» и Start. В продолжение войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно во VK-группе «Иви». Права на видео принадлежат «Карго Фильм».

Сюжет шоу повествует об учителе Андрее, который устраивается в вечернюю школу при колонии, где заключён его отец. Параллельно он преподаёт литературу в обычном учебном заведении. Во втором сезоне герой отправится в Узбекистан, чтобы научить школьников правилам русского языка.

Главную роль в шоу исполняет Никита Ефремов («Нулевой пациент»). В сериале также снялись Ольга Медынич («Мой папа не подарок»), Иван Ивашов («Последний аксель») и Евгения Дмитриева («Пальма»). Режиссёром выступил Карен Оганесян — автор сериалов «Легенды о Круге» и «Любопытная Варвара».

