Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новый «Клинок, рассекающий демонов» обошёл «Титаник» Джеймса Кэмерона в прокате Японии

Новый «Клинок, рассекающий демонов» обошёл «Титаник» Джеймса Кэмерона в прокате Японии
Аудио-версия:
Комментарии

18 июля в Японии состоялась премьера полнометражного фильма по аниме «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» — первой части будущей трилогии. По итогам пяти недель проката сборы достигли отметки в 28,1 млрд иен (около $ 190 млн).

Сейчас это третий самый кассовый фильм в истории проката Японии — новинка обошла крайне популярный «Титаник» Джеймса Кэмерона. Абсолютный рекорд всё ещё принадлежит другому проекту по вселенной аниме — полнометражному фильму «Поезд «Бесконечный», который заработал в 2020 году примерно 40 млрд иен (около $ 270 млн).

Самые кассовые фильмы в прокате Японии

  1. «Клинок, рассекающий демонов: Поезд «Бесконечный» — 40,7 млрд иен.
  2. «Унесённые призраками» (2001) — 31,7 млрд иен.
  3. «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» (2025) — 28,1 млрд иен.
  4. «Титаник» (1997) — 27,7 млрд иен.
  5. «Холодное сердце» (2013) — 25,5 млрд иен.

«Истребитель демонов: Бесконечный замок» стал первым полнометражным фильмом в трилогии, которая завершит историю оригинального аниме, стартовавшего в 2019 году и завершившегося в 2024-м. До западного рынка лента доберётся уже в сентябре.

Материалы по теме
Разрывает с первой минуты. Начался второй сезон «Миротворца»
Разрывает с первой минуты. Начался второй сезон «Миротворца»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android