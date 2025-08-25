Для слэшера Stellar Blade выйдет русская озвучка — сбор средств завершён

Студия Mechanics VoiceOver объявила о завершении сбора средств на русскую озвучку для игры Stellar Blade. Команда локализаторов собрала нужную сумму в размере 387 тысяч рублей спустя два с половиной месяца после запуска инициативы.

Интересно, что треть суммы пожертвовал пользователь «ВКонтакте» Алекс Чернов. В Mechanics VoiceOver уже работают над русским дубляжом корейского экшена и обещают поделиться деталями в ближайшем будущем. Команда планирует завершить работу до конца 2025 года.

Спасибо всем поддержавшим сбор, лишь благодаря вам данный проект существует. Мы же, в свою очередь, будем стараться сделать всё максимально качественно и быстро. Очень надеемся успеть в этом году, но не исключаем возможности релиза в начале следующего года. В любом случае будем держать вас в курсе статуса локализации и регулярно публиковать ролики по оной.

Слэшер Stellar Blade вышел в 2024 году эксклюзивно на PlayStation 5, а на ПК добрался 12 июня. В Steam у игры «Очень положительные» отзывы — её рекомендуют к покупке 93% пользователей.