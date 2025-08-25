Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Первокурсницы, 2-й сезон: дата выхода, когда выйдет, где смотреть, сюжет

Второй сезон сериала «Первокурсницы» стартует 8 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Телеканал «ТНТ» назвал дату выхода второго сезона сериала «Первокурсницы». Шоу вернётся на экраны уже 8 сентября на ТВ и в онлайн-кинотеатре Premier.

Сериал продолжит историю женщин-студенток, которые решают начать учиться заново в 40 лет. В новых сериях Настя и Жанна слетают в Сочи на зимние каникулы, где вторая успеет завести курортный роман. По возвращении в Москву и Жанну ждут приключения на романтическом фронте — она окажется в центре любовного треугольника и будет вынуждена сделать непростой выбор. В свою очередь, Настя начинает встречаться с однокурсником Данилой, героиня задумается о том, готова ли она к отношениям с разницей в возрасте.

В продолжении вернётся основной актёрский состав шоу: Анна Уколова, Екатерина Стулова и Евгений Егоров. Режиссером продолжения выступает Алёна Корчагина («Ивановы-Ивановы»).

Материалы по теме
10 главных фильмов Ханса Циммера
10 главных фильмов Ханса Циммера
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android