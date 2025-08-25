Второй сезон сериала «Первокурсницы» стартует 8 сентября

Телеканал «ТНТ» назвал дату выхода второго сезона сериала «Первокурсницы». Шоу вернётся на экраны уже 8 сентября на ТВ и в онлайн-кинотеатре Premier.

Сериал продолжит историю женщин-студенток, которые решают начать учиться заново в 40 лет. В новых сериях Настя и Жанна слетают в Сочи на зимние каникулы, где вторая успеет завести курортный роман. По возвращении в Москву и Жанну ждут приключения на романтическом фронте — она окажется в центре любовного треугольника и будет вынуждена сделать непростой выбор. В свою очередь, Настя начинает встречаться с однокурсником Данилой, героиня задумается о том, готова ли она к отношениям с разницей в возрасте.

В продолжении вернётся основной актёрский состав шоу: Анна Уколова, Екатерина Стулова и Евгений Егоров. Режиссером продолжения выступает Алёна Корчагина («Ивановы-Ивановы»).