Расписание выхода сериала «Виноград» с Павлом Прилучным
Уже 1 сентября стартует сериал «Виноград» с Павлом Прилучным. Шоу расскажет историю топ-менеджера Егора, который построил карьеру благодаря тестю и лишился работы после того, как изменил жене со стажёркой. Потеряв семью и статус, Егор отправляется домой в Анапу, где неожиданно становится владельцем виноградников.
Всего в первый сезон проекта войдёт шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Kion. Финал состоится 26 сентября.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 сентября
|2-я серия
|1 сентября
|3-я серия
|5 сентября
|4-я серия
|12 сентября
|5-я серия
|19 сентября
|6-я серия
|26 сентября
