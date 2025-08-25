Скидки
Сериал Виноград (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Виноград» с Павлом Прилучным


Уже 1 сентября стартует сериал «Виноград» с Павлом Прилучным. Шоу расскажет историю топ-менеджера Егора, который построил карьеру благодаря тестю и лишился работы после того, как изменил жене со стажёркой. Потеряв семью и статус, Егор отправляется домой в Анапу, где неожиданно становится владельцем виноградников.

Всего в первый сезон проекта войдёт шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Kion. Финал состоится 26 сентября.



ЭпизодДата выхода
1-я серия1 сентября
2-я серия1 сентября
3-я серия5 сентября
4-я серия12 сентября
5-я серия19 сентября
6-я серия26 сентября
