Выживач Dune: Awakening по «Дюне» превзошёл ожидания издателя Funcom
Производственный директор Funcom Оле Андреас Хейли рассказал, что MMO-выживач Dune: Awakening стал большим успехом для компании. Проект вышел 10 июня и за два с половиной месяца продолжает удерживать аудиторию в Steam.

Разработчик отметил, что команда вдохновлена таким успехом и уже работает над грядущими обновлениями, куда войдут в том числе и новые планеты. Ближайший приоритет авторов — развитие Арракиса и продолжение истории фрименов, после чего создатели переключатся и на другие сюжетные события.

В конце концов мы отправимся на другие планеты. Команда очень вдохновлена: сейчас мы изучаем, куда можем отправиться во вселенной «Дюны».

Funcom планирует развивать Dune: Awakening на протяжении ближайших 10 лет. Судя по всему, в этот срок также входит релиз больших платных дополнений в духе World of Warcraft и других популярных MMORPG.

