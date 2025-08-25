Скидки
Новые кадры из триллера «Дом динамита» про удар по США — премьера 24 октября

Новые кадры из триллера «Дом динамита» про удар по США — премьера 24 октября
Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютные кадры триллера A House of Dynamite («Дом динамита») — новой работы Кэтрин Бигелоу, постановщицы «Повелителя бури» и «На гребне волны». Премьера ленты состоится на стриминговом сервисе 24 октября, а первые показы пройдут на Венецианском кинофестивале-2025 в ближайшие недели.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

По сюжету картины по США наносят мощный ракетный удар. После этого власти страны пытаются разобраться в том, кто это сделал и как ответить на атаку.

У картины звёздный актёрский состав: Идрис Эльба («Тор: Рагнарёк»), Ребекка Фергюсон («Дюна») и Джаред Харрис («Чернобыль»). «Дом динамита» станет первой работой Бигелоу с 2017 года, когда вышла драма «Детройт».

