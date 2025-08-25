Расписание выхода школьного сериала «Олдскул»

Уже 1 сентября состоится премьера сериала «Олдскул». Сюжет шоу расскажет о настоящей «олдскульной» математичке, последнем «Учителе года СССР» Марии Трифоновой. На её уроках дети не то что боятся достать телефон, но даже не дышат без разрешения. Неожиданно для себя героиня оказывается в элитной школе — всё ради шанса наладить отношения с единственной внучкой.

В первый сезон сериала войдёт 17 эпизодов — их будут выпускать по несколько серий еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 15 октября.

Расписание выхода сериала «Олдскул»