Сериал Олдскул про школу (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода школьного сериала «Олдскул»
Уже 1 сентября состоится премьера сериала «Олдскул». Сюжет шоу расскажет о настоящей «олдскульной» математичке, последнем «Учителе года СССР» Марии Трифоновой. На её уроках дети не то что боятся достать телефон, но даже не дышат без разрешения. Неожиданно для себя героиня оказывается в элитной школе — всё ради шанса наладить отношения с единственной внучкой.

В первый сезон сериала войдёт 17 эпизодов — их будут выпускать по несколько серий еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 15 октября.

Расписание выхода сериала «Олдскул»

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 сентября
2-я серия1 сентября
3-я серия1 сентября
4-я серия3 сентября
5-я серия3 сентября
6-я серия10 сентября
7-я серия10 сентября
8-я серия17 сентября
9-я серия17 сентября
10-я серия24 сентября
11-я серия24 сентября
12-я серия1 октября
13-я серия1 октября
14-я серия8 октября
15-я серия8 октября
16-я серия15 октября
17-я серия15 октября
