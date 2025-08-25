Расписание выхода школьного сериала «Олдскул»
Уже 1 сентября состоится премьера сериала «Олдскул». Сюжет шоу расскажет о настоящей «олдскульной» математичке, последнем «Учителе года СССР» Марии Трифоновой. На её уроках дети не то что боятся достать телефон, но даже не дышат без разрешения. Неожиданно для себя героиня оказывается в элитной школе — всё ради шанса наладить отношения с единственной внучкой.
В первый сезон сериала войдёт 17 эпизодов — их будут выпускать по несколько серий еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 15 октября.
Расписание выхода сериала «Олдскул»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 сентября
|2-я серия
|1 сентября
|3-я серия
|1 сентября
|4-я серия
|3 сентября
|5-я серия
|3 сентября
|6-я серия
|10 сентября
|7-я серия
|10 сентября
|8-я серия
|17 сентября
|9-я серия
|17 сентября
|10-я серия
|24 сентября
|11-я серия
|24 сентября
|12-я серия
|1 октября
|13-я серия
|1 октября
|14-я серия
|8 октября
|15-я серия
|8 октября
|16-я серия
|15 октября
|17-я серия
|15 октября
