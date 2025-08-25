Скидки
Оскароносный режиссёр Вуди Аллен готов снять фильм в России

Американский режиссёр Вуди Аллен готов снять фильм в России. Об этом культовый голливудский постановщик рассказал на первом дне деловой программы Московской международной недели кино, о чём сообщает «Национальная служба новостей».

89-летний режиссёр отметил, что бывал в Москве и в Ленинграде ещё в СССР, однако тогда он не был удовлетворён качеством советского оборудования. Сейчас же Аллен мог бы снять ленту в России, однако для этого ему нужен соответствующий сценарий.

Мне никто и никогда не предлагал снять кино в России. Когда я во времена СССР был в Москве и в Ленинграде, мне это не понравилось. Это было грубо, сложно, ничего не работало, было неудобно. Но теперь всё изменилось. Следующий мой визит в Санкт-Петербург был удовольствием. Мы сходили на балет, послушали джаз. Потом мы поехали в Москву, посетили музеи. Это было прекрасно, но предложений по съёмкам кино не поступало. Если мне предложат сделать фильм в России, нужно будет хорошо подумать, какой сценарий написать, чтобы он подошёл Москве или Санкт-Петербургу.

Вуди Аллен — один из самых известных режиссёров в истории кино. Среди наиболее известных работ постановщика — «Полночь в париже», «Вики Кристина Барселона», «Манхэттен» и многие другие ленты. Самой престижной работой Аллена стала драма «Энни Холл», за которую он получит два «Оскара»: за лучшую режиссуру и лучший сценарий.

