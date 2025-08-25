Скидки
Режиссёр «Гарри Поттера» раскрыл главное преимущество будущего сериала от HBO

Американский режиссёр Крис Коламбус вновь поделился своим мнением о будущем сериале «Гарри Поттер» от компании HBO. Постановщик «Философского камня» и «Тайной комнаты» заявил, что не планирует возвращаться к режиссуре будущего проекта, если ему предложат, ведь он уже показал своё видение вселенной.

Постановщик отметил, что надеется увидеть в будущем сериале всё то, чего он со своей командой не смог включить в фильм. Речь идёт в том числе о появлении полтергейста Пивза, сыгравшего важную роль в жизни главных героев. В оригинальной саге от студии Warner Bros. персонаж так и не появился, хотя некоторые сцены с ним сняли.

Нет, я не собираюсь участвовать в производстве сериала. Я работал над вселенной, вы уже видели мою версию. Мне больше нечего делать в мире «Гарри Поттера». Самое замечательное в новом сериале то, что авторы смогут перенести на экран всё то, на что у нас не было возможности. Мы так и не смогли бы включить невероятную сцену с Пивзом в фильм, и я уверен, что она будет в сериале HBO. Так что я воспринимаю сериал как возможность воплотить все эти сцены в жизнь.

Сериал «Гарри Поттер» стартует в 2027 году и вновь расскажет историю Мальчика со шрамом в формате семи сезонов. Шоураннером выступает сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а одним из продюсеров числится создательница вселенной Джоан Роулинг.

