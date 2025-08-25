Скидки
Фестиваль шутеров 25 августа августа в Steam — что купить в России, на что хорошие скидки

В Steam стартовал Фестиваль шутеров от третьего лица со скидками на сотни игр
Аудио-версия:
Комментарии

25 августа в Steam начался Фестиваль шутеров от третьего лица — он посвящён играм в жанре боевиков с соответствующей камерой. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

В магазине очков Steam также появились бесплатные награды — рамка для аватара, анимированные аватар и стикер.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на Фестивале шутеров от третьего лица в Steam

Фестиваль шутеров от третьего лица в Steam продлится до 1 сентября включительно. На протяжении всей недели размер скидок останется неизменным.

