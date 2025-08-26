Скидки
Чемп.Play Новости

Лоррейн в море крови — появился жуткий кадр фильма «Заклятие: Последний обряд»

Лоррейн в море крови — появился жуткий кадр фильма «Заклятие: Последний обряд»
Комментарии

Создатели фильма «Заклятие: Последний обряд» опубликовали его свежий кадр. На нём можно увидеть Лоррейн Уоррен, находящуюся в каком-то жутком месте с обилием крови.

Четвёртая часть серии фильмов ужасов продолжит историю семейства Уорренов, которые на этот раз изгоняют злых духов из дома семейства Смерл.

Главные роли в ленте вновь исполнили Патрик Уилсон («Астрал») и Вера Фамига («Соколиный глаз»). Режиссёром выступил Майкл Чавес — автор третьей части «Заклятия» и спин-оффа «Проклятие монахини 2».

Премьера фильма состоится 5 сентября. В России официальных показов не будет, зато ленту будут показывать в стране в рамках предсеансового обслуживания.

Ранее появился другой постер фильма
Уоррены сталкиваются с неведомым — на постере фильма «Заклятие 4»
