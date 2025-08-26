Скидки
Марк Хэмилл и другие на свежих кадрах «Долгой прогулки», экранизации романа Стивена Кинга

Марк Хэмилл и другие на свежих кадрах «Долгой прогулки», экранизации романа Стивена Кинга
Комментарии

Появились новые кадры фильма «Долгая прогулка». На них можно увидеть персонажа Марка Хэмилла и других героев.

Свежие кадры фильма

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Сюжет фильма, как и оригинала, разворачивается в будущем, где ежегодно проводится смертельное состязание. В его рамках 100 людей идут пешком, не имея права замедляться: они должны двигаться со скоростью четыре мили в час. За три предупреждения их убивают, а победитель получает всё, что пожелает.

В ленте снялись Купер Хоффман, Чарли Пламмер, Джуди Грир, Дэвид Джонсон и Марк Хэмилл. Зарубежная премьера состоится 12 сентября — лента получит официальный прокат и в России, который начнётся 18 сентября.

