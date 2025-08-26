«В этой вселенной мне уже нечего делать»: Крис Коламбус — о возвращении к «Гарри Поттеру»

Режиссёр Крис Коламбус, который снял две первые части «Гарри Поттера», недавно высказался по поводу потенциального участия в создании сериала по франшизе.

По его словам, он вложил в «Гарри Поттера» очень многое и показал миру, как он видит историю о мальчике, который выжил, поэтому ему больше нечего предложить фанатам.

Нет, я уже сделал всё, что мог, вы видели мою версию. В мире Поттера мне больше нечего делать.

Также Коламбус, говоря о том, чего не удалось реализовать в его фильмах, касается персонажа по имени Пивз — полтергейста и любимчика фанатов, который обожает подшучивать над учениками. По словам Криса, времени на проработку Пивза не было, именно поэтому он не попал в фильмы.