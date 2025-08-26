Скидки
Дензел Вашингтон поделился мыслями о возвращении в Нью-Йорк ради съёмок «Рая и ада»

Дензел Вашингтон поделился мыслями о возвращении в Нью-Йорк ради съёмок «Рая и ада»
Актёр Дензел Вашингтон, сыгравший главную роль в обновлённой версии «Рая и ада», рассказал о том, как вернулся в Нью-Йорк ради съёмок фильма.

Я побывал по обе стороны. Иногда ты был тем, чьи деньги мне были нужны, иногда я был тем, чьи деньги нужны кому-то другому. Было интересно просто вернуться.

Фильм называют вольным ремейком «Рая и ада» Акиры Куросавы. По сюжету музыкальный продюсер ведёт переговоры с похитителем своего сына, но оказывается, что пропал другой ребёнок.

Лента вышла в кинотеатрах 22 августа, а с 5 сентября станет доступна в Apple TV+. Премьера картины состоялся на Каннском кинофестивале.

