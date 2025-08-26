Скидки
Team Falcons поднялась на пятое место в мировом рейтинге Valve

Team Falcons поднялась на пятое место в мировом рейтинге Valve
Состав Team Falcons по Counter-Strike 2 улучшил свою позицию на пять строчек в рейтинге лучших команд мира по версии Valve, заняв пятую позицию. Это стало возможным после успешного выступления на турнире Esports World Cup 2025.

После победы на турнире The Mongolz вытеснили MOUZ с третьей строчки, а Aurora Gaming, дойдя до финала, поднялась на шесть позиций и теперь находится на шестом месте. В результате этих изменений из десятки сильнейших выбыла FaZe Clan. Большой прогресс показала и Heroic, которая поднялась с 18-го на 14-е место.

Esports World Cup 2025 по CS 2 прошёл с 20 по 24 августа в Саудовской Аравии, где общий призовой фонд составил $ 1,25 млн. В финале The Mongolz одержали победу над Aurora Gaming, а в поединке за третье место Team Falcons обыграла Team Vitality.

Рейтинг Valve по Counter-Strike 2:

  1. Team Spirit.
  2. Team Vitality.
  3. The Mongolz.
  4. MOUZ.
  5. Team Falcons.
  6. Aurora Gaming.
  7. Natus Vincere.
  8. FURIA Esports.
  9. Astralis.
  10. TYLOO.
Чемпионы EWC 2025!
The MongolZ — чемпионы Esports World Cup 2025 по CS 2
