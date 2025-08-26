Team Falcons поднялась на пятое место в мировом рейтинге Valve

Состав Team Falcons по Counter-Strike 2 улучшил свою позицию на пять строчек в рейтинге лучших команд мира по версии Valve, заняв пятую позицию. Это стало возможным после успешного выступления на турнире Esports World Cup 2025.
После победы на турнире The Mongolz вытеснили MOUZ с третьей строчки, а Aurora Gaming, дойдя до финала, поднялась на шесть позиций и теперь находится на шестом месте. В результате этих изменений из десятки сильнейших выбыла FaZe Clan. Большой прогресс показала и Heroic, которая поднялась с 18-го на 14-е место.
Esports World Cup 2025 по CS 2 прошёл с 20 по 24 августа в Саудовской Аравии, где общий призовой фонд составил $ 1,25 млн. В финале The Mongolz одержали победу над Aurora Gaming, а в поединке за третье место Team Falcons обыграла Team Vitality.
Рейтинг Valve по Counter-Strike 2:
- Team Spirit.
- Team Vitality.
- The Mongolz.
- MOUZ.
- Team Falcons.
- Aurora Gaming.
- Natus Vincere.
- FURIA Esports.
- Astralis.
- TYLOO.