Джаред Падалеки появится в пятой серии пятого сезона «Пацанов»

О том, что Джаред Падалеки, известный по «Сверхъестественному», появится в «Пацанах», известно уже давно, однако недавно актёр раскрыл, в каком именно эпизоде пятого сезона его нужно ждать.

Падалеки порадует своим присутствием в пятом эпизоде. Он не стал делиться деталями того, какого героя сыграл, отметив, что его персонаж будет рад встрече с Солдатиком, которого играет Дженсен Эклс.

Я скажу вот что… мой персонаж очень рад встрече с Солдатиком.

Пятый сезон «Пацанов» выйдет в 2026 году и завершит историю шоу. После финала проекта фанатов вселенной также ждут спин-оффы: «Поколение «Ви» и сериал про Солдатика и Грозу в 1950-х.