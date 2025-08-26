Скидки
«CS 2 потребует ещё несколько лет, чтобы стать как CS:GO»: Thour — о будущем игры

Датамайнер Thour, в интервью телеграмм-каналу «Вексель» поделился мыслями о будущем CS 2 и разнице с CS:GO. По его мнению, несмотря на заметные улучшения в игре, её развитию ещё предстоит пройти долгий путь.

Сейчас всё становится лучше по сравнению с первыми днями, CS 2 потребует ещё несколько лет, чтобы стать как CS:GO. Не стоит забывать, что CS:GO понадобилось 10 лет, чтобы стать той игрой, которую мы все любим.

Он также подчеркнул, что для полноценного роста CS 2 потребуется время и даже самые крупные обновления не могут мгновенно привести игру к тому уровню, который был у её предшественницы.

