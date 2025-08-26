Сериал «Москва слезам не верит: Всё только начинается» стартует 4 сентября

Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал новый трейлер сериала «Москва слезам не верит: Всё только начинается». Вместе с этим назвали и дату старта шоу — оно начнёт выходить 4 сентября.

Сериал расскажет историю трёх подруг, которые в начале 2000-х отправляются в летнюю Москву на поиски любви и счастья. Через 20 лет девушки вновь встречаются в городе — уже совсем взрослые и с надеждой на второй шанс.

Главные роли в сериале исполнили Тина Стойилкович («Оффлайн»), Анастасия Талызина («Кентавр»), Мария Камова, Иван Янковский («Слово пацана»), Рузиль Минекаев («Дети перемен»), Андрей Максимов («Фишер») и Милош Бикович («Красный шёлк»).

Режиссёрами восьмисерийного проекта выступили Ольга Долматовская и Жора Крыжовников («Слово пацана»).