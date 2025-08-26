Скидки
Начались съёмки фильма «Лукоморье» по сказке Александра Сергеевича Пушкина

Кинокомпания «Наше кино» объявила о старте производства фильма «Лукоморье». Сказку по мотивам одноимённого произведения Александра Сергеевича Пушкина будут снимать несколько месяцев, а её премьера состоится в 2026 году.

Будущая картина расскажет историю тихой отличницы Маши и харизматичного шутника Вани, которые попадают в настоящее Лукоморье. Мир сказок, знакомый каждому с детства, оказывается не таким, каким его описал Пушкин. Чтобы вернуться домой, одноклассники должны пройти через волшебные испытания и разгадать тайну исчезнувших строк «Лукоморья».

Главные роли в ленте сыграют Ника Жукова («Плакса»), Леон Кемстач («Слово пацана»), Павел Прилучный («Жизнь по вызову»), Елена Валюшкина («Формула любви»), Олеся Иванченко («Няня Оксана») и Янина Студилина («Кибер Иван»). Режиссёром картины выступит Александр Бабаев («Сокровища гномов»).

