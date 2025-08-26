Samsung готова предустанавливать мессенджер Max на свои смартфоны в России — СМИ

Южнокорейская компания Samsung готова с 1 сентября предустанавливать национальный мессенджер Max на смартфоны и планшеты в России. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на свои источники на рынке электроники.

Один из собеседников назвал два варианта будущей предустановки Max на гаджеты, которые прорабатываются производителями. Первый вариант — через обновления, второй — через предложение установки мессенджера, как только в устройство будет вставлена российская сим-карта.

Китайские и корейские бренды пока не подписали соглашения о предустановке Max на свои гаджеты в России, однако они «очень постараются, чтобы всё сделать». Среди китайских производителей с такой позицией были названы компании Xiaomi, Honor, Huawei, Tecno и Infinix.