Выставку gamescom 2025 посетили более 350 тыс. человек — это новый рекорд

Организаторы gamescom 2025 раскрыли посещаемость недавней выставки. В этом году ивент в Кёльне посетили 357 тыс. человек из 128 стран со всего мира.

Это сразу на 22 тысячи больше прошлогоднего показателя — в 2024-м выставку посетили около 335 тыс. человек. Различные материалы с gamescom 2025 также набрали 630 млн просмотров в интернете — это более чем в два раза лучше прошлых показателей.

Вместе с этими организаторы выставки заявили, что gamescom 2026 пройдёт с 26 по 30 августа 2026 года. В администрации отметили, что ивент установил новые стандарты по проведению игровых мероприятий во всей индустрии.

