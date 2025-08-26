Просмотры стримов на Twitch обвалились на 24% после блокировки ботов

Во второй половине августа сервис Twitch ввёл серьёзные ограничения для популярных программ, позволяющих увеличивать количество зрителей на трансляциях с помощью ботов. В результате платформа заметно просела по просмотрам.

Как обратили внимание в Dexerto, сразу после внедрения мер просмотры на Twitch упали сразу на 24%. Хуже всего по просмотрам показала себя пятница, однако и в выходные просадка составила более 20%.

График просмотра стримов на Twitch за последнюю неделю Фото: Twitchtracker

Генеральный директор Twitch Дэн Клэнси заявлял ещё в июле, что платформа активно борется с ботами. Разработчики изменили исходный код, чтобы блокировать скрипты по накрутке просмотров. После новостей о блокировке ботов многие популярные стримеры по какой-то причине не стримили больше недели.